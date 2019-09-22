مسكن ألم يحول دم فتاة أميركية إلى اللون الأزرق!

المصدر: البيان الإلكتروني

لم تكن تتخيل الفتاة الأميركية ذات الـ 25 عاماً أن دخولها إلى المستشفى لتعالج وجع أسنانها سيحول دمها إلى اللون الأزرق! وبحسب ما أورد موقع "روسيا اليوم" فإن الشابة الأميريكة تحول دمها إلى اللون الأزرق بعد أن استخدمت كريماً مخدراً لعلاج وجع الأسنان.

وذهبت الشابة إلى قسم الطوارئ في مستشفى ميريام في بروفيدنس، بعد معاناتها من التعب وضيق في التنفس وتغير لون جلدها. وأخبرت الأطباء بأنها استيقظت لتجد نفسها "مزرقة" ومتعبة بعد استخدامها مسكناً موضعيا للألم، من دون وصفة طبية، والذي يحتوي على البنزوكائين، وهو مخدر موضعي.

وبدت بشرتها وأظافرها بلون أزرق داكن، وهي علامة على أن الجسم لا يحصل على كمية كافية من الأكسجين.

وأدرك الأطباء فوراً أن المريضة تعاني من "ميتهيموغلوبينية الدم"، والتي تحدث عندما يتغير الحديد في الدم ولا يعود بإمكانه الارتباط بالأكسجين لحمله إلى جميع أنحاء الجسم.

وعلى الرغم من أن الشخص قد يشعر بأنه لا يواجه صعوبة في التنفس، إلا أن الجسم قد يشعر بالاختناق.

وأظهرت الاختبارات الأولية أن مستوى الأكسجين في دم الفتاة منخفض، وعندما قام الأطباء بإجراء قياس أكثر دقة للأكسجين، وجدوا أن مستواه في دمها كان 67%، وهي نقطة يمكن أن تسبب تلفاً في الأنسجة.

واتخذ الدم الذي سحبوه من الوريد مظهرا أزرق داكنا أيضا، وتم علاج المريضة باستخدام الميثيلين الأزرق عن طريق حقنه في الوريد، حيث شعرت بالتحسن في غضون دقائق.

وقرر المسعفون الاحتفاظ بها في المستشفى طوال الليل للمراقبة قبل إرسالها إلى المنزل في صباح اليوم التالي وإحالتها إلى طبيب أسنان.