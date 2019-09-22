اليونيسف تدعو الى ازالة فيديو تعنيف طفلة من مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: وكالات

دعت اليونيسف، الاحد، القائمين على مواقع التواصل الاجتماعي ازالة فيديو يظهر فيه تعنيف طفلة، فيما طالبت كافة الدول بسن قوانين رادعة ضد كل من يمارس التعنيف اتجاه الاطفال.

وقالت اليونيسف في بيان : "تابعنا خلال الساعات الماضية الفيديو المفزع والذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع اظهر الفيديو شخصاً وهو يعنف طفلة بطريقة اثارت الصدمة لدى الكثيرين”.

وعبرت اليونسف بحسب البيان، عن “غضبها واستيائها الشديد من محتوى هذا الفيديو”، موضحة ان “ترتكز تربية وتعليم الأطفال على الحنان واللطف وليس على العنف، و العنف غير مقبول بأي شكل من الأشكال .

تعول اليونيسف على “الجهات الرسمية أخذ الاجراءات الحازمة ضد من ظهر في هذا الفيديو “، فيما حثت كافة الدول لسن قوانين رادعة ضد من يمارس التعنيف اتجاه الأطفال”.

وطالبت اليونيسف “توفير الحماية و الدعم اللازمين لكل طفل وبالذات للأطفال المعرضين للعنف”، داعيا كافة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الامتناع عن اعادة نشر الفيديو المذكور، وذلك حفاظا على خصوصية الطفلة”.

كما تطالب ايضا “القيمين على ادارة كافة مواقع التواصل الاجتماعي التي نشرت هذا الفيديو ازالة الفيديو والمحتوى المتعلق به في اقصى سرعة ممكنة”.