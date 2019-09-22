حادث مروع ..مقتل 22 شخصاً والسبب الفرامل

المصدر: البيان الإلكتروني

قتل 22 شخصاً على الأقل، الأحد، بعدما اصطدمت حافلة في تل من الأتربة غربي باكستان.

ووقع الحادث الذي أصيب فيه 15 آخرون، في الطريق المؤدية إلى مدينة روالبندي، شمال غربي باكستان بحسب سكاي نيوز.

وذكرت السلطات الباكستانية أن تضاريس الطريق في المنطقة الجبلية النائية جعلت من مهمة الإنقاذ صعبة، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ في المنطقة تفتقر إلى المعدات اللازمة.

وتفيد التحقيقات الأولية بأن الحادث وقع إثر عطل في مكابح الحافلة الكبيرة.

وذكر شاهد عيان أن 37 شخصا كانوا على متن الحافلة، بينهم نساء وأطفال وجنود.

وتعتبر هذه الحوادث شائعة إلى حد ما في باكستان، حيث يتجاهل كثير من السائقين قوانين المرور.

وكان 24 شخصا لقوا مصرعهم، الشهر الماضي، عندما سقطت حافلة كانت تسير في طريق جبلي في نهر مجاور.