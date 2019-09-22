الرضيع المحارب .. يصيب الأطباء بالحيرة

نجا طفل ولد قبل الأوان المقرر له من الموت، وخرج من المستشفى في عمر 5 أشهر بعدما أصاب الأطباء بالحيرة بسبب بشرته غير المسبوقة.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن الرضيع المحارب ولد ببشرة شفافة، يمكن من خلالها رؤية عظامه ومعاينة تدفق الدم بمختلف أنحاء جسمه، وذلك في أحد مستشفيات مدينة غلاسكو الاسكتلندية.

وصرحت والدة الرضيع، إيما هوب (28 عاما)، بالقول: "لا أصدق أن أرلو بقي على قيد الحياة، لقد قاتل. لذلك سميته أرلو، وهي تعني المحارب".

وتابعت أن أرلو خرج إلى الوجود بعد 21 أسبوعا فقط (6 أشهر)، الأمر الذي جعل الأطباء يحذرونها من "الاستعداد للأسوأ"، لأنهم اعتقدوا أن ابنها قد لا يقوى على الحياة.