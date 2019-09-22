«الشارقة السينمائي الدولي» يكشف تفاصيل دورته السابعة

المصدر: الشارقة - البيان

تعقد مؤسسة (فن) غداً، مؤتمراً صحافياً للكشف عن تفاصيل الدورة 7 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، وتستعرض «فن» أبرز سمات الدورة الجديدة، بالإضافة إلى إعلان مواعيد وأماكن عرض الأفلام المشاركة وفئاتها، وأبرز الضيوف المشاركين، وأعضاء لجنة التحكيم المشرفة على اختيار الأعمال المرشحة للفوز بجوائز المهرجان، وبرنامج ورش العمل التي سيتم تنظيمها خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر المقبل.

حضور

ويحضر المؤتمر الصحافي الممثل والمخرج الإماراتي عبدالله الجنيبي الحائز على مجموعة من الجوائز في الإعلام والسينما، وتدعو «فن» كل ممثلي وسائل الإعلام والمصورين والمهتمين بالتعرف على برنامج فعاليات الدورة المقبلة من المهرجان.

واحتفاءً بحصول الشارقة على لقب «العاصمة العالمية للكتاب 2019»، وتأكيداً لأهمية الكتاب، ودوره في صناعة الفنون، سيركز المهرجان في دورته الجديدة على الأعمال السينمائية المستوحاة من كتب، خصوصاً أن السينما العالمية عموماً والعربية خصوصاً تحفل بالأعمال الخالدة التي استوحت فكرتها من روائع الأدب. وشهدت الدورة الماضية من المهرجان 138 فيلماً من 31 بلداً، واستضاف نخبة من المواهب الواعدة والخبراء والنجوم والمتخصصين في قطاع السينما، من بينهم أكثر من 40 مخرجاً سينمائياً عالمياً.