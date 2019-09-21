يشتري القهوة الأغلى في العالم بـ10 آلاف دولار للكيلوغرام

المصدر: دبي - مارية البلوشي

عاشق للقهوة منذ طفولته، استغنى عن اللعب في «الفريج» بمرافقته جدته في الأسواق الشعبية وشراء مذاقات القهوة المختلفة، وخصوصاً القهوة العربية وتحميصها في البيت.

رائحة تلك القهوة التي كان يحتسيها، وهو في التاسعة من عمره في بيت جدته في حيهم القديم «فريج المرر» بدبي لا تزال عالقة في ذهنه، إنه الشاب الإماراتي إبراهيم الملوحي، الذي نجح في ريادة الأعمال من بوابة القهوة.

خارج السرب

يقول: فيما كان الشباب «ربعي» يفكرون في الأعمال المعتادة، كنت أنا أغرد خارج السرب ولم أجد أفضل من القهوة، ولكن بتقديمها بطرق مختلفة، وبنكهات متعددة ومتميزة.

وقاد الشغف بالقهوة الملوحي إلى افتتاح مشروعه الخاص للقهوة «ذا اسبريسو لاب» في حي دبي للتصميم، الذي ذاع صيته محلياً وخليجياً.

حول العالم

طموح الملوحي لم يتوقف على افتتاح المقهى فقط، بل حلق بشغف وعشق إلى دول العالم لاستكشاف أجود أنواع القهوة في العالم، حيث سافر إلى إثيوبيا، وتجول بين مزارعها، ومنها إلى جبال كينيا، وصولاً إلى دول أمريكا الوسطى (كوستاريكا وهندوراس) إلى أمريكا الجنوبية (بنما) وحط رحاله أيضاً في دول جنوب شرقي آسيا كإندونيسيا وفيتنام بحثاً عن قهوة عالية الجودة، وخلال رحلاته استطاع الحصول على دبلوم في القهوة المتخصصة، من مدرسة الباريستا الأمريكية في عام 2013 من منظمة القهوة العالمية.

جيشا إلى دبي

علاقة الملوحي مع القهوة يصفها بالعشق اللامتناهي حيث قال: «طمحت إلى الحصول على أغلى أنواع البن في العالم وإحضارها إلى دبي وكنت أتواصل مع جوزيف برودسكي، صاحب مزرعة (ناينتي بلس) في بنما، التي تعد من أشهر المزارع في إنتاج القهوة في العالم لجلب قهوة (جيشا) إلى دبي أول مرة»، حيث استطاع الملوحي كسر الرقم القياسي في العالم بشراء القهوة بـ10 آلاف دولار أمريكي للكيلوغرام.

ويقول الملوحي: «حلمي الوصول إلى العالمية في مجال القهوة، وأعد «ذا اسبريسو لاب» بيتي الثاني، وأحرص على أن أقدم للزوار أفضل وأجود أنواع القهوة، وعشقي لدولتي بجانب شغفي بالقهوة جعلاني أحطم الرقم القياسي لشراء هذا النوع من القهوة، وإحضارها إلى دبي ليستطيع عشاق القهوة تجربة هذه القهوة الفريدة وتذوقها بقيمة 250 دولاراً للكوب الواحد حيث يتطلب من الأشخاص طلب القهوة قبل يومين من تحضيرها لتعالج بطريقة خاصة وبطيئة.

تاريخ مشرف

يذكر أن الملوحي يلقب بالأب الروحي للقهوة وفاز سابقاً ببطولة «باريستا الإمارات» ممثلاً الدولة في إيرلندا عام 2015، وأيضاً بكأس الإمارات لإعداد القهوة عام 2016، إضافة إلى اختياره ضمن أفضل 6 مشاريع بمسابقة «أفضل صنّاع القهوة في دبي» في امستردام، التي نظّمها براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي 2019.

يشتري القهوة الأغلى في العالم بـ 10 آلاف دولار للكيلوغرامhttps://t.co/4b8dmGDXyi#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/vIKJfS0H7U — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 22, 2019