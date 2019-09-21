الفنانة هنا الزاهد تطلب من جمهورها الدعاء

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت الفنانة هنا الزاهد على حسابها الخاص على "انستجرام" منشوراً تطلب فيه من الله الشفاء العاجل بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة فى شهر العسل، وهو ما صرح به زوجها الفنان أحمد فهمي، ونشر لها صورة من داخل المستشفى، ولا أحد حتى الآن يعرف تفاصيل مرض الفنانة هنا الزاهد.

وقالت الزاهد: " اللهم اشفني شفاء لا يغادره سقماً عاجلاً غير آجل، اللهم أنت أعلم بوجعي، اللهم أخرج كل مكروه من جسدى".

وانهالت التعليقات على الفنانة هنا الزاهد داعين الله عزوجل أن يتم شفاءها على خير عاجلاً غير آجل.

وانتشرت لـ الزاهد صورة داخل المستشفى و هي ترقد على السرير وغارقة فى النوم، ووجها شاحب جداً يبدو عليه المرض والتعب، وهذ ما أثار الحزن فى نفوس محبيها وجمهورها.

وأكد الفنان أحمد فهمى أن حالة زوجته الفنانة هنا الزاهد فى خطر، وأنها ترقد فى المستشفى للمرة الثالثة على التوالي فى شهر العسل، وأنهم خارج مصر، ولكنه لم يفصح عن مرض هنا الزاهد، ولا أحد يعرف حقيقة مرض هنا الزاهد.

ونشر أحمد فهمي صورة لهنا الزاهد وهي فى المستشفى، وطلب من محبيها ومتابعيها بالدعاء لها، وتمنى من الذين يتدخلون فى حياتهم أن يتركوهم وشأنهم، ولا أحد يحق له التركيز فى حياتهم أو السؤال عنهم لدرجة التدخل فى الحياة الشخصية بحسب صحف مصرية.

يذكر أن هنا الزاهد احتفلت بحفل زفافها على الفنان أحمد فهمى خلال الأيام الماضية بحضور عدد من نجوم الفن.