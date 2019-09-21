تغريدات النجوم.. أجندة مزدحمة وتفاعل جماهيري

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بين الغناء وفعاليات أبو الفنون، توزعت أنشطة نجوم الساحة الخليجية والعربية، الذين أثروا مواقع التواصل الاجتماعي بتغريداتهم التي كشفت عن أجندة مزدحمة، حيث تأتي هذه التغريدات في وقت تنافست فيه نجمات العرب بالظهور بكامل أناقتهن على سجادة مهرجان الجونة السينمائي الحمراء، الذي افتتح أول من أمس، حيث أطلت نسرين طافش ونيكول سابا وثلة من النجمات. «البيان» جالت بين مواقع التواصل الاجتماعي ورصدت أبرز تغريدات النجوم عليها.

ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي، يشارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي، حيث سيطل مساء الاثنين المقبل، على خشبة مركز الملك فهد الثقافي، بالعاصمة السعودية الرياض، ويشاركه الحفل ثلة من النجوم من بينهم الفنانة الإماراتية أحلام، والفنان السعودي عبادي الجوهر، ومواطنه راشد الفارس، وكان الجسمي قد نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بوستر الحفل الذي يجمعه مع عبادي الجوهر، وعلق عليه بالقول: «محلكم في القلب، أخوة وأشقاء كبار، وسنحتفل معاً بحفلي المقبل في الرياض، حاملاً معي محبة كل إماراتي مفتخراً بأخوتكم، ويشاركني أخي الفنان عبادي الجوهر».

إطلالة سعيد

أما الفنان الإماراتي سعيد سالم، فقد أطل أخيراً من القاهرة، التي حط رحاله فيها للمشاركة في فعاليات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، حيث نشر مقطعاً مصوراً على حسابه في «سناب شات» يجمعه مع إسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، وعلق عليها بالقول: «مع الأستاذ الأمين العام للهيئة العربية للمسرح في القاهرة، أثناء حضورنا مهرجان المسرح التجريبي، ومعنا الفنان غنام غنام ورضا مطر وطارق طايع».

وما أن أطلت أغنية «صاحبي أنت» للفنان السعودي راشد الماجد في أروقة التواصل الاجتماعي، حتى لقيت ثناءً وانتشاراً واسعاً، حيث وصل عدد مشاهداتها خلال 3 أيام إلى المليون في موقع «يوتيوب». راشد الماجد عبر عن فرحته بنجاح الأغنية التي كتبت كلماتها الشاعرة جموح، ولحنها الإماراتي فايز السعيد، الذي بادر من جانبه إلى مشاركة جمهوره هذه الأغنية، معبراً هو الآخر عن فرحته بما حققته من نجاح.

تغريدات رومانسية

تغريدات رومانسية تبادلتها الفنانة الكويتية هيا عبد السلام، مع زوجها الفنان فؤاد علي، وذلك بمناسبة احتفالهما بمرور 4 سنوات على زواجهما، حيث نشرت هيا على موقع انستغرام، صورة تجمعها مع فؤاد خلال «عشاء رومانسي»، وعلقت عليها بالقول: «من بين كل أحلامي.. إنك لي الحمد لله، عيد زواجنا الرابع»، وبادلها فؤاد الصورة ذاتها، مرفقاً إياها برسالة رومانسية قال فيها: «لا يوجد هناك كلام يعبر عن حبي لك وسعادتي معاك، لأنه أنتِ وأنا واحد، كل عام واحنا دائماً بخير إن شاء الله، وجودك في حياتي نعمة، بفضل الله ثم دعاء أمي، اليوم كملنا أربع سنين وعقبال الأربعين سنة، يا أغلى من روحي». علماً أن مسلسل «كلام أصفر» (2017) من إخراج هيا عبد السلام، كان آخر عمل جمعها مع زوجها فؤاد علي.

عودة البلام

بعد تقديمه لمسرحية «ليلة زفته» من إخراج عبدالله البدر، على الخشبة لأكثر من 60 مرة في الكويت، ها هو الفنان الكويتي حسن البلام، يعود بها من جديد، على خشبة المسرح الوطني في أبوظبي، وكان البلام قد نشر أخيراً بوستر المسرحية، مرفقاً إياها بتعليق قال فيه: «هل أبوظبي انتظرونا في الثالث والرابع من أكتوبر المقبل في عرض جديد على مسرح أبوظبي الوطني».

وفي الوقت الذي يقضي فيه الفنان اللبناني عاصي الحلاني، فترة نقاهة بعد تعرضه لحادث أليم، عاد الحلاني ليفتح أرشيف ذكرياته، حيث قام بنشر صورة تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، تجمعه بالراحل سيمون أسمر، أمام نهر العاصي بمدينة بعلبك، وعلق على الصورة ببعض الكلمات منها «إنه الرمز.. المدرسة.. المرجعية.. كان مثال الأب الروحي لي».

أغنية جديدة

وبعد طرحه لأغنيته «يوم تلات»، التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، نجح الفنان عمرو دياب في جذب أنظار متابعيه إلى أغنيته الجديدة «تحيّرك»، وذلك بعد نشره البوستر الخاص بها، حيث تعد هذه الأغنية الرابعة من ألبومه «أنا غير»، والمقرر طرحه قريباً. حملة دياب الترويجية للأغنية الجديدة، بدت ناجحة وفق كل المقاييس، حيث انهالت عليه التعليقات والإعجابات من كل حدب وصوب.

5 أسابيع كاملة، مرت على طرح الفنان هيثم شاكر لألبومه «معرفة قديمة» على المنصات الإلكترونية، إلا أن هذه النسخة لم تر النور في الأسواق حتى الآن، الأمر الذي دعا هيثم شاكر إلى الخروج عن صمته، وتوقع عبر «الفيسبوك» أن يكون السبب وراء ذلك هو الشركة المنتجة للألبوم.

نجاحات

إبداعات راشد الماجد الغنائية تواصلت، حيث أطلق أمس، أغنيته «باسم الشوق»، وهي من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى، كما كشف أيضاً عن أحدث أغنياته الوطنية التي حملت عنوان «طبع السعودي» وهي من كلمات الشاعر واحد، وألحان سهم.