«قصر متنقل عابر للثقافات» تسكنه فنون تصميم الخيام

المصدر: الشارقة - البيان

ينطلق معرض «تي- سراي» للفنانة الدكتورة أزرا أكساميا، المؤرخة المعمارية ومدير مختبر تراث المستقبل في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، خلال الفترة من 25 سبتمبر وحتى 7 ديسمبر المقبل، في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية.

على مدار ستة أشهر، قامت الدكتورة أكساميا إلى جانب زملائها في مختبر تراث المستقبل ومجموعة من الطلبة، بصنع تصاميم دقيقة بواسطة فن الترقيع (الأبليك)، وهو فن قديم استخدم بشكل واسع خلال الإمبراطورية فترات سابقة.

ويتمثل المعرض الذي يستمر 10 أسابيع، بقصر متنقل عابر للثقافات، استوحي من الخيام التقليدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم تطويره بدعم من هيئة الشارقة للمتاحف، على أيدي فريق من الباحثين والطلبة في مختبر تراث المستقبل لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إلى جانب لاجئين في كل من الولايات المتحدة وأوروبا والمنطقة.