مهرجان سلا يناقش «المرأة في السينما.. رهان الحق والجمال»

المصدر: سلا - رويترز

«المرأة في السينما المغاربية والعربية.. رهان الحق والجمال» موضوع ندوة حوارية موسعة، استضافها ونظمها، أخيراً، مهرجان فيلم المرأة في مدينة سلا المغربية ، حيث تحدثت فيها الممثلة الفلسطينية علا طبري عن صورة المرأة في المجتمع الفلسطيني مستشهدة بنماذج كثيرة.

واعتبر المخرج المصري مجدي أحمد علي في حديثه بالندوة، أن كلمة «الفيمينيست» كلمة تمييزية، وقال : «المرأة والرجل كائنان مختلفان لكن متساويان في الحقوق والواجبات».

وتطرقت المخرجة الأردنية رانيا عقلة إلى «الطفرة» الحالية في السينما الأردنية، حيث لم تنتج في الفترة من 1957 إلى 2007 سوى 7 أفلام في حين أنتجت من 2007 إلى 2018 أكثر من 19 فيلماً، مبينة أنه «كانت صورة المرأة فيها في البداية هامشية». غير أنه في المرحلة الثانية من تاريخها : «أصبحت المرأة تلعب دوراً محورياً وأصبحت تقود التغيير».