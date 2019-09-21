3 مبدعين يفوزون بجوائز «الفنانين اللبنانيين الشباب»

المصدر: بيروت - البيان

جوائز متنوعة في حقول الرسم والسينما والتصوير، على مجموعة من المبدعين، وزعتها قبل يومين، في بيروت، مؤسسة بوغوصيان للفنون، ضمن احتفالية ومناسبة جائزة الفنانين اللبنانيين الشباب التي تمنحها سنوياً، حيث فازت بجائزة الرسوم التعبيرية الفنانة جوان باز (33 سنة) وهي أستاذة في الجامعة الأميركية في بيروت، ومديرة في مهرجان «Beirut Animated Festival. وفاز روجيه مُقبل بجائزة التصوير الفوتوغرافي (35 سنة). أما في مجال السينما، ففاز المخرج ميشال كمون عن فيلمه الطويل بيروت هولدم الذي سيصدر قريباً.

وتألفت لجنة التحكيم لهذه الجوائز من 3 فنانين وهم زينة أبي راشد ومارك ديبة وأرليان زوكي، وقد تولت لوما سلامة مديرة فيلا أمبان في بروكسيل رئاسة اللجنة.