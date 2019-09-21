«مهرجان القاهرة للمسرح» يختتم دورته الـ26

المصدر: القاهرة - رويترز

منح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي مجموعة من الفنانين والنقاد المصريين «ميدالية التجريبي» في ختام دورته السادسة والعشرين التي أسدل الستار عليها مساء أول من أمس الخميس.

وحصل على الميدالية كل من الممثل سيد رجب والممثلة سميرة عبدالعزيز والناقد عبدالرازق حسين والممثل أحمد كمال والناقد الراحل حازم شحاته والممثل الراحل هناء عبدالفتاح والمخرج الراحل محمد أبو السعود. أقيم حفل الختام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وحضره عدد كبير من الممثلين والمسرحيين والكتاب.

قدم المهرجان على مدى عشرة أيام 20 عرضاً مسرحياً من مصر وسوريا والعراق وتونس والمغرب والإمارات والكويت وسويسرا والمجر وكوسوفو والبرتغال والبرازيل ونيجيريا إضافة للولايات المتحدة «ضيف الشرف».

وقال رئيس المهرجان سامح مهران «دورة تنتهي ودورة جديدة تبدأ.. هكذا هي الحياة تختلط فيها النهايات بالبدايات لتصبح البداية نهاية والنهاية بداية، وتستمر الحياة». وأضاف «قدمنا للحركة المسرحية دافعاً للتقدم والتطور من خلال العروض والورش والمحاضرات واللقاءات والمناقشات والاحتكاك». وقدم المهرجان في الختام عرض (دموع حديد) للمخرج وليد عوني والمستوحى من رحلة وأعمال المعمارية العراقية الراحلة زها حديد.