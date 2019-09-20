الإمارات وجهة مشاهير العالم وواحة تثري نجاحاتهم

المصدر: دبي - البيان

لا تنتهي حكايات الإبداع في دبي ودولة الإمارات بوجه عام، إذ إنها تنثر في كل محطة رحيق قصة تميز خاصة مسطورة في صفحاتها البهية بقلم أحد مشاهير العالم الذين لا ينفكون يختارونها وجهة تحتضن إبداعاتهم ونشاطاتهم كافة، حيث يسطر معها هؤلاء، وخاصة في دبي «دانة الدنيا»، أبجديات ومذاهب ألوان إبداعية تروي الانفتاح على الآخر وتنشد إذكاء وتتميم فسيفساء الجمال، ومن ثم تثري المدينة بدورها، نجاحاتهم وتعزز فرص ارتقائهم، وهو ما يتبدى في جانب منه في تجربة المغنية والممثلة العالمية الشهيرة، المعنية والممثلة الهندية، النجمة آشا بهوسل، التي تجمع في إبداعها ونشاطاتها المكثفة في دبي، بين الجوانب الفنية الإبداعية والثقافية الحضارية عبر تعريفها بثقافة الطعام وجماليات التصميم في الهند، بشكل متناغم يجمع بين تجربة الموسيقى والطعام والزخرفة الفنية البديعة، وخاصة القائمة على فكرة التصميم الجديد «بومباي ديكو» التي اعتمدها المهندسون المعماريون الهنود في سعيهم لإضفاء سحر خاص على مدينة بومباي.

تؤكد آشا أن خيارها وتفضيلها الدائمين لدبي وأبوظبي، ودولة الإمارات عموماً، كمحطة رئيسية في أعمالها ونشاطاتها، راجع إلى مكانة دبي والإمارات عموماً، في ساحة الإبداع العالمي، وتحولها وجهة للمبدعين وموئلاً لحوار ثقافي عالمي حقيقي، قائم على تجارب الانفتاح على الآخر وتمازج الثقافات، وهو ما أرادت المشاركة به وتعزيزه، منذ 17 عاماً، تحديداً عام 2002، مع تعريفها بثقافة الطعام الهندي وصنوف الزخرفة والتصميم بالهند، وذلك من خلال افتتاحها باكورة سلسة مطاعمها «آشا»، وذلك بعد أن كانت جزءاً من الكثير من الفعاليات في دبي.

ومن هناك كانت نقطة البداية ومن ثم الشهرة، إذ فتحت دبي لآشا، بوابات التوسع، وجعلتها قادرة على أن تكون النجمة والفنانة التي تحمل، وإلى جانب مشروعها الفني الإبداعي، مسؤوليات مشروع ثقافي اجتماعي يذكي منهج التقارب بين الشعوب، وذلك عبر نشاطها في مجال الأعمال والتعريف بثقافة الطهي الهندية مع مشروع مطعم «آشا»، والذي عززته أخيراً بافتتاح فرع جديد في أبوظبي بجزيرة الماريا، وبهذا توسعت أعمالها، منطلقة من دبي والإمارات، ليصبح لديها الآن 18 موقعاً في دول الإمارات والبحرين والكويت وقطر والسعودية في الخليج ومدن برمنغهام ومانشستر وسوليهول في المملكة المتحدة.

وتلفت النجمة الهندية في تصريحاتها، إلى أن دولة الإمارات، ودبي بشكل بارز، عنوان التميز والتناغم الثقافي العالمي، ففيها بانوراما حضارات المعمورة، تنسج وتوائم في أجواء عنوانها الأمن والسلام والمحبة، مبينة أنها في نشاطاتها، الفنية وعبر مشروعها الثقافي الحضاري من خلال مطعمها، تهدف إلى دعم مكانة وقوة دبي والإمارات كوجهة مثالية لاحتضان مشروع لقاء وحوار ثقافي عالمي متكامل بشتى الأساليب والصنوف الإبداعية، حيث تبتغي مع نشاطها هذا أن تعرف فيه العالم أجمع وفي أرض تحتضن شتى شعوبه، بثقافة الحياة وركائز التصميم التي تكون بانوراما الحياة والحضارة في الهند.

موضحة أنها حرصت على تعزيز ذلك، أخيراً، مع افتتاح فرع مطعمها الجديد في جزيرة الماريا بأبوظبي.