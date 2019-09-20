وفاة عروسين شابين ليلة زفافهما لهذا السبب

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي أمس الخميس عروسان عقب تناولهما لحوما وأطعمة فاسدة في ليلة الزفاف بقرية فزارة الغربية مركز جهينة بسوهاج المصرية.

وأشار تقرير طبي صادر عن مديرية الصحة بأن الوفاة لا توجد بها شبهة جنائية، وسببها تسمم غذائي.

وبحسب "صدى البلد" فإن اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مركز شرطة جهينة يفيد ورود بلاغ بمصرع عروسين داخل غرفة نومهما بقرية فزارة الغربية مركز جهينة، وانتقل إلي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وتبين من الفحص وفاة الزوج (24 عاما) وزوجته (20 عاما)، داخل غرفة نومهما.

وبسؤال أهلية العروسين أفادوا أنهم طرقوا عليهما باب غرفتهما فلم يستجيبا مما اضطرهم الى كسر باب غرفة النوم، وتم العثور عليهما جثتين هامدتين، أشارت تحريات المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتوقيع الكشف الطبي عليهما من قبل مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة تناولهما طعاما فاسدا، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.