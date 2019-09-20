تعبر المانش 4 مرات سباحة دون توقف احتفالاً بشفائها من السرطان

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

سارة توماس (37 سنة)، توقفت عن علاج السرطان قبل عام، وقرر خوض تحد ضد المرض بعبورها بحر المانش سباحة أربع مرات، في 54 ساعة من دون توقف احتفاء بجميع الناجين من هذا المرض الخبيث.

عزيمتها تفرض الاحترام

أصبحت سارة توماس، وهي أمريكية تبلغ من العمر 37 عامًا، والناجية من مرض السرطان، يوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر، أول شخص يعبر بحر المانش بين فرنسا وبريطانيا سباحة أربع مرات متتالية.

وبتشجيع من مجموعة صغيرة من المؤيدين انطلقت سارة من الدوفرس بفرنسا إلى في جنوب إنجلترا، ثم قامت بالرحلات الأخرى ذهابا وإيابا انطلاقا من Cape Gris-Nez بالقرب من بولون سير مير في (باه دو كاليه).

وقالت سارة لبي بي سي إن الشيء الأصعب في رحلتها هو ابتلاع المياه المالحة التي أحرقت حلقها. كما أن قناديل البحر لسعتها مرات عدة أثناء رحلتها لمدة 54 ساعة.

وقد أشاد سباح التحمل لويس بوغ بأداء سارة على تويتر، حيث قال: "مدهش، رائع، خارق! !!! عندما نعتقد أننا وصلنا إلى حد القدرة على التحمل البشري، يظهر شخص ما ويحطم جميع الأرقام القياسية. كل التقدير لسارة توماس لعبورها القناة أربع مرات على التوالي!!!".