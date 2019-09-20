«مدينة النشر» تستعرض خدماتها أمام صنّاع الكتب

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت هيئة الشارقة للكتاب، أول من أمس، ضمن فعاليات «مقهى النشر الإبداعي»، التي تستضيفها مدينة الشارقة للنشر، جلسة حوارية بعنوان «الاستثمار في قطاع النشر»، قدمها سالم عمر سالم مدير مدينة الشارقة للنشر، أول مدينة حرّة للنشر والطباعة في العالم، وأحد مشاريع هيئة الشارقة للكتاب، والمعنية بتعزيز صناعة الكتاب.

ويأتي تنظيم الفعالية في إطار احتفاء الهيئة بلقب «الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019»، وضمن استعداداتها لإقامة الدورة الثامنة والثلاثين من معرض الشارقة الدولي للكتاب بين 30 أكتوبر و9 نوفمبر المقبلين، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة.

وقدم سالم عمر سالم مدير مدينة الشارقة للنشر، نبذة حول الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المدينة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق النشر الإماراتي إلى 650 مليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وأشار إلى أن ما تقدمه المدينة لمختلف العاملين في مجال صناعة الكتاب، يندرج في سياق حرصها على تعزيز فرص هذا القطاع، والاستثمار في خياراته الكثيرة.

واستعرض سالم خلال الجلسة، حزم التسهيلات التي تقدمها المدينة، والمتعلقة بالترخيص والتسجيل للشركات الجديدة والشركات التابعة والفروع الإقليمية للشركات الدولية، لافتاً إلى أن المدينة تقدم خدماتها اليوم لـ 70 دار نشر من 17 دولة من مختلف أرجاء العالم.

وشهدت الجلسة عدداً من الأسئلة حول ظروف النشر في دولة الإمارات، والآفاق المستقبلية لهذا القطاع، بالإضافة إلى ما تبذله مدينة الشارقة للنشر من جهود، ومدى التعاون مع الناشرين والمؤلفين، لخلق الظروف المناسبة للكتب قبل النشر.