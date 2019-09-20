كلاب شرسة يحظر استيرادها إلى الإمارات

المصدر: دبي - خالد محمدي

ليست كلها أليفة، لطيفة ووفية، ففي بعض الأوقات قد تشكل تهديداً على الإنسان، خصوصاً الشرس منها، والعدواني.

إنها الكلاب السبعة الممنوع استيرادها إلى الإمارات، وفقاً للقرار الوزاري (348) لسنة 2008. ويعود سبب المنع إلى أنماطها العدائية، واستغلال بعض المراهقين لها في أنشطة قتالية بين هذه الحيوانات.. الكلاب وصفاتها في السطور التالية:

البيتبول

كلب هجين من مجموعة كلاب، يتميز بقوة وشراسة كبيرة، تخافه معظم الكلاب، ويعد من الكلاب الوفية لأصحابها ولكن سوء تربيتها وضربها يجعلها تغدر.

يستخدم في صيد الطرائد الضخمة كالطرائد البرية، لما يتميز به من قوة عضلية تجعله قادراً على التحمل في المطاردة التي قد تصل لعدة ساعات.

البيتبول الأمريكي

يتصف بميوله العدوانية، ويسبب الأذى لمربيه إذا تعرض لسوء معاملة، لديه رأس مميز على شكل مربع، يتميز هذا النوع بقوة كبيرة وشراسة، وهو من أقوى كلاب العالم، وتوجد قيود وشروط لامتلاك كلب بيتبول في أمريكا.

ستافورشاير

كلاب أمريكية شهيرة، تعد أكثر الكلاب شراسة وتعطشاً للدماء، وتشكل تهديداً للآخرين، يستخدمها المراهقون في معارك الكلاب.

ماستيف

فصيلة من الكلاب استخدمها الرومان في رياضة أطلقوا عليها «مصارعة الكلاب»، ولم يقتصر استخدام هذه الفصيلة على الرومان فقط، ولكن استخدمها الإنجليز أيضاً لصيد الدببة. يعد نوع «ماستيف» أحد أقدم أنواع الكلاب في العالم، ويتراوح عمره من 12 إلى 14 سنة، وتجمع هذه الفصيلة صفات منها أنها حارس مثالي، وتكمن أزمته الحقيقية في أنه بطيء الاستيعاب.

توسا

لا يتقبل هذا النوع من الكلاب الغرباء، وأحياناً يقوم بِعضِّ صاحبه، ويعرف بكونه عدوانياً، هو في الأصل كلب مقاتل، ومن الممكن أن تجده في حلبات القتال في مختلف البلدان، وبسبب سمعته الخطرة تم حظره في مختلف مدن العالم، حيث لا يمكن التنبؤ بتصرفاته في بعض الأحيان.

الكلب الذئب

نوع هجين بين الكلب والذئب، يتصف بأسنان حادة وقوية، وبإمكانه طحن الأشياء القاسية، ويتميز بمزاجه السيئ وعدم تعلمه بسهولة.