عليا وسينغ يفوزان بجائزة «إيفا» لأفضل ممثل وممثلة

المصدر: نيودلهي - د ب أ

فازت الممثلة الهندية عليا بهات بجائزة الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي «إيفا»، لأفضل ممثلة رئيسة عن دورها في فيلم «رازي».

وذكرت شبكة تلفزيون نيودلهي، أن الممثل رانفير سينغ، حاز جائزة أفضل ممثل رئيس، عن دوره في فيلم «بادمافاتي»، في الحفل الذي أقيمت فعالياته في مومباي مساء أول من أمس.

وفاز الممثل فيكي كوشال عن جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم «سانجو»، في حين حصلت الممثلة أديتي راو حيداري على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم «بادمافاتي».

وقد حاز فيلم «رازي» على جائزة إيفا لأفضل فيلم لهذا العام.

ويشار إلى أن فيلمي «بادمافاتي» و«رازي»، استحوذا على الجوائز بنيلهما 10 جوائز.

وحازت الممثلة سارة علي خان، على جائزة أفضل ممثلة صاعدة عن دورها في فيلم «كيدارناث»، في حين حصل الممثل إيشان خطير على جائزة أفضل ممثل صاعد عن دوره في فيلم «داداك».

وبمناسبة الاحتفال بمرور 20 عاماً على تقديم جوائز «إيفا»، تم منح جوائز خاصة، منها الجائزة الخاصة لأفضل ممثلة، التي تم منحها للممثلة ديبيكا بادكون، عن دورها في فيلم «تشيناي إكسبريس». كما حصل الممثل رانبير كابور على الجائزة الخاصة لأفضل ممثل، عن دوره في فيلم «بارفي».