الأرشيف الوطني يثقف طلبة المدارس مع بدء العام الدراسي

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك الأرشيف الوطني طلبة مدارس أبوظبي من مختلف المراحل في استقبال العام الدراسي الجديد 2019-2020 ضمن برنامجه التعليمي «نحو عام دراسي جديد أكثر تميزاً»، وتضمن البرنامج مجموعة من النشاطات والفعاليات التثقيفية والترفيهية التي لاقت تفاعلاً طلابياً كبيراً من مختلف المراحل والمستويات الدراسية، واستهدفت فعاليات الاستقبال نشر السعادة، وتشجيع الطلبة على رسم أفق مستقبلي من أجل تحصيل علمي مميز في سبيل الوصول إلى أهدافهم وليكونوا قادرين على تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في صنع مستقبل الوطن الذي يعتمد عليهم.

وجاءت جهود الأرشيف الوطني في استقبال الطلبة انطلاقاً من دوره كشريك في التنشئة الوطنية للأجيال، وحرصه على تعريف الأجيال بدوره في حفظ ذاكرة الوطن وإتاحتها.

وأسهم الأرشيف الوطني في نشر السعادة في نفوس طلبة رياض الأطفال والمراحل الأولى والمستجدين، وكسر الحواجز بينهم وبين المدرسة عن طريق العديد من الأناشيد والألعاب التعليمية، والشخصيات الكرتونية (حمد وحصة والجد)، يرافقها بعض المختصين التربويين في قسم البرامج التعليمية بالأرشيف الوطني، واستطاعت الشخصيات الكرتونية التي تتسم أشكالها وألوانها بالمرح أن تجذب اهتمام الأطفال، وترغِّبهم بالوسط المدرسي، ولاقت قبولاً منهم خاصة حين قامت بتقديم بعض الهدايا الرمزية لهم، واستطاعت أيضاً إيصال رسالة هادفة بشكل غير مباشر للمستجدين الصغار تتلخص في أنهم سيقضون في المدرسة أوقاتاً مليئة بالفائدة والمتعة والمرح.