«أد أسترا» يفتتح مهرجان الجونة السينمائي

المصدر: الأقصر (مصر) - د ب أ

انطلقت مساء أمس بمنتجع الجونة المصري، على شاطئ البحر الأحمر، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلماً ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير.

ومن المنتظر أن يفتتح المهرجان بفيلم «أد أسترا» للنجم العالمي براد بيت، من تأليف وإخراج جيمس جراي.

ويشهد المهرجان الذي يستمر حتى 27 الجاري، عروضاً عالمية ودولية أولية لـ 14 فيلماً، كما يشهد مجموعة من الفعاليات بينها ندوات وورش عمل وموائد مستديرة، ومعرض بمناسبة مئوية الكاتب والروائي المصري الشهير إحسان عبدالقدوس، ويضم مجموعة كبيرة من مقتنياته الخاصة.

كما تشهد النسخة الثالثة من المهرجان، عروضاً لخمسة أفلام عربية، في المسابقة الرسمية، أربعة منها من دول أفرو-عربية، وواحد من الجانب الآسيوي للمنطقة العربية، وهذه الدول هي تونس، والجزائر، والسودان، والمغرب، ولبنان، وتمثل هذه الأفلام التجارب الروائية الأولى لمخرجيها، وبعضها قد تم دعمه من الدورتين الماضيتين من منصة الجونة السينمائية، مثل فيلمي 1982 وحلم نورا.