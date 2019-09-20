ملتقى السرد يختتم فعالياته في الأردن

المصدر: الشارقة - البيان

أسدل الستار أمس على أعمال الدورة السادسة عشرة من ملتقى الشارقة للسرد، التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 51 مبدعاً إماراتياً وعربياً ومستعرباً، وذلك بحضور عبد الله العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة.

ذهب اليوم الختامي إلى الإجابة عن أسئلة نقدية حول «الرواية التفاعلية والنقد الرقمي»، فضلاً عن التقصّي في موضوع «الرواية التفاعلية وأثرها في الرواية التقليدية»، وشارك في المحورين ستة روائيين ونقاد وأكاديميين عرب، كما شهد الختام فقرة أدبية بعنوان «شهادات ورؤى».

وأثنى المشاركون على جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تنظيم الفعاليات الثقافية، وأثرها في المشهد الثقافي العربي. وأشاد المثقفون بدور الشارقة في رعاية المبدعين العرب، فضلاً عن الإشادة بملتقى الشارقة للسرد، وذكر هؤلاء أن الحدث السردي أعاد التوازن للرواية والقصة العربية، خاصة أن الملتقى يمثل مختبراً نقدياً للسرد العربي.