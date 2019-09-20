مبادرة لحفظ المواقع الأثرية من تأثيرات المناخ والعنف

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

إيماناً بالقيمة الحقيقية للإرث الإنساني الذي لا يقدر بثمن، يعتزم صندوق مؤسسة «جي بول غيتي تراست» إحدى أكبر مؤسسات الفنون العالمية، ومقرها الولايات المتحدة، تخصيص 100 مليون دولار لإنفاقها على مدار السنوات الـ10 المقبلة، في جهود تم وصفها بشكل أساسي لحماية المواقع الأثرية حول العالم من التأثيرات الخارجية التي قد تحيق بها بسبب التغيرات المناخية والعنف.

لا تقتصر المبادرة الجديدة والطموحة لتلك المنظمة على ذلك، بل تشمل تقديم برامج المنح الدراسية والنشرات وإقامة المعارض.

بحسب موقع «آرت نت نيوز» الثقافي، تهدف مبادرة «العوالم القديمة الآن: مستقبل الماضي» لحماية التراث الثقافي القديم من خلال برامج المنح الدراسية وجهود المحافظة على المواقع إلى جانب المعارض والشراكات مع المؤسسات الأخرى. يقول جيمس كونو، الرئيس والمدير التنفيذي لصندوق «جيتي ترست»: المشروع يمثل استجابة لما يشهده العالم من «عودة الشعوبية والعنف الطائفي وتغير المناخ»، قائلاً: «يجسد التراث الثقافي مجتمعاً عالمياً موحداً يتأرجح بين الحاجة لاختلاق الأشياء التي يطغى عليها الجمال والفائدة، وإيجاد قصص حول مكانة الإنسانية في العالم».

المراحل الأولية للمبادرة قائمة بالفعل وسيتم إطلاقها بشكل رسمي بحلول الصيف المقبل، بحيث يبصر العالم مخرجاتها حتى عام 2030 وما بعده، بحسب المنظمة.

من بين الجهود المرتقبة، ما تمت الإشارة إليه من تجهيز مختصين في الإمارات لحفظ العمارة الطينية في إمارة أبوظبي.