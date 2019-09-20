«علامات فارقة: آدم حنين» يعرض إبداعات رواد الفن في المنطقة

المصدر: الشارقة - وام

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون بالتعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف غداً معرض «علامات فارقة: آدم حنين»، الذي يستمر حتى 16 نوفمبر المقبل، في متحف الشارقة للفنون، لتسليط الضوء على أبرز فناني ومبدعي المنطقة من الذين تركوا بصماتهم على المشهد الفني في الوطن العربي وعرض الأعمال الفنية لأشهر رواد الفن وتوفير منصة يستعرضون من خلالها إبداعاتهم.

وتحمل الدورة العاشرة من المعرض السنوي الأعمال الفنية التي أبدعتها أنامل آدم حنين التي أنتجها منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا، والتي عمل من خلالها على استكشاف البنية الأساسية لجوهر الأشكال التي يتناولها مستفيداً من إرثه الفرعوني ومن الرؤى والخبرات المعاصرة.

وقالت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون: «لقد جاء اختيار الفنان والنحات آدم حنين تقديراً لثراء تجربته وإسهاماته البارزة في إغناء واقع الفن العربي الراهن، وهو من التجارب التي استطاعت أن تحقق صيغة تجمع في مكوّناتها بين إرثه الجمالي المحليّ بنكهته الفرعونية والعربية وبين المنجز الجمالي الإنساني بوجه عام».

من جانبها، قالت منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، إن الهيئة تهدف من تنظيم الحدث إلى تنمية ثقافة تقدير الفنون والإبداع لدى كل أفراد المجتمع في الإمارات.