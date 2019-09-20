شاهد.. نمر يتجوّل فوق أسطح المنازل في فرنسا

المصدر: البيان الإلكتروني

الفيديو ليس مقطعاً من فيلم سينمائي، بل هو لواقعة حقيقية، حيث شوهد الأربعاء، حوالي الساعة 18:30 بتوقيت فرنسا، نمر أسود يمشي فوق أسطح المنازل الواقعة ببلدية أرمنتيير، التي يقطنها حوالي 25000 نسمة والواقعة في مقاطعة نورد في منطقة أوت دو فرانس شمالي فرنسا.

النمر هرب من منزل صاحبه الذي كان في إجازة، وتم القبض عليه عند الساعة 2:30 صباحا على أسطح المنازل، وفق صحيفة "لوباريزيان" ووسائل فرنسية عدة.