حديقة «أم الإمارات» تطلق موسماً جديداً من «أفلام في الحديقة»

المصدر: أبوظبي - البيان

ضمن فعالياتها المجتمعية والترفيهية لهذا العام، أطلقت حديقة «أم الإمارات» الموسم الجديد من فعالية «أفلام في الحديقة»، التي ستشهد عرض مجموعة من الأفلام العائلية المعروفة أسبوعياً في «حديقة الأطفال»، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك اعتباراً من 3 أكتوبر المقبل.

وتأتي عروض الأفلام إلى جانب باقة من الأنشطة الترفيهية الأخرى للأطفال، بما في ذلك الرسم على الوجوه وورش عمل الأوريغامي، إضافة إلى ظهور شخصية «مشرف» والكثير غيرها. وتعود الفعالية هذا الموسم بماراثون من الأفلام الممتعة والمفضلة لدى جميع أفراد العائلة ومنها «فروزن»، و«كتاب الأدغال»، إضافة إلى الجزء الثالث من «حكاية لعبة»، بما في ذلك الأفلام الكلاسيكية مثل «بيتر بان»، و«علاء الدين»، و«حياة حشرة». هذا إضافة إلى الأفلام التي لاقت مؤخراً نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر مثل «كيف تروض تنينك»، و«كارز»، و«ريو».

وسيقوم مشرفو الترفيه في الحديقة بمساعدة الأطفال في التحول إلى الشخصية الكرتونية المحببة لديهم من خلال فن الرسم على الوجوه وإنشاء أشكال فنية عبر تقنية أوريغامي، وذلك في الوقت الذي يتمتع فيه محبو الأفلام بمشاهدة باقة متنوعة من الأفلام المعروضة. وبإمكان الجمهور التعرف على المزيد من المعلومات حول مواعيد الأفلام خلال الفترة الممتدة من أكتوبر ولغاية ديسمبر، عبر زيارة الموقع الإلكتروني:

https:/‏‏‏/‏‏‏www.ummalemaratpark.ae