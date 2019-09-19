صور رقمية في دبي تلهم الناس لاكتشاف «أماكن مجهولة»

المصدر: دبي-البيان

«أماكن مجهولة» عنوان معرض صور متكامل، أطلق في السركال أفنينيو في دبي، أخيراً، تلهم الأعمال التي يحتويها الناس، وتشجعهم على اكتشاف العالم بأنفسهم، ونظمت معرض الصور الفريدة (يضم 10 صور)، والذي يُقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط بمدينة دبي، مجموعة «لوفتهانزا» كجزء من حملة #SayYesToTheWorld التي تنظمها الشركة.

وقد قام المصور الإيطالي المبدع دافيد كالووري والاستوديو الخاص به B612، بالتقاط هذه الصور الفوتوغرافية لعدد من الأماكن الساحرة حول العالم، والتي تم تعديلها لتحمل في طياتها عنصر المفاجأة. وفي الوقت ذاته، تحفز هذه الصور من يشاهدها على طرح سؤال مثير للاهتمام، ألا وهو «هل كنت أول من زار مكاناً ما؟». ثم بعد ذلك يتم الكشف عن أسرار الصور خلال عرض الوسائط المتعددة المصاحب للمعرض، ليترك الحضور في حالة من التفكير والدهشة.

وتُمثل كل صورة رقمية نتاجاً يجمع بين لقطات من أماكن مختلفة حول العالم لابتكار صورة تقنع الشخص بأنه ينظر إلى «أماكن مجهولة» فعلاً، ليس لها مثيل على وجه الأرض. وتسعى لوفتهانزا من خلال هذا المعرض، والذي يعد انعكاساً لقوة تأثير التصوير الفوتوغرافي، إلى نشر حالة من التساؤل بين أفراد الجمهور، ويدرس ما الذي يجعل صورة ما تبرز بين مجموعة الصور التي يشاهدها الأشخاص يومياً.

فطرة

وتعليقاً على ذلك، قالت كريستينا اويستروم، مدير التسويق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة لوفتهانز: «يسعدنا استضافة معرض «أماكن مجهولة» في دبي، فنحن في لوفتهانزا على ثقة بأن البشر مستكشفون بالفطرة. نأمل من خلال هذا المعرض، أن نُلهم الحضور لكي يطرحوا الأسئلة على أنفسهم مراراً، وليرغبوا باكتشاف أماكن جديدة، وأن يقولوا نعم للمجهول، نعم لعالم مليء بالاحتمالات».