السعودية .. حافلة مدرسية تدهس طالبة أمام منزلها بالرياض

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت طالبة دهسًا بعد نزولها من الحافلة المدرسة التي كانت تقلها إلى منزلها يوم أمس الثلاثاء بحي الشفا في الرياض.

ونشر حساب طرق الرياض مقطع فيديو يوضح لحظة وفاة الطالبة التي علقت ملابسها في الباب ولم يتنبه لها سائق الحافلة، وفقا لصحيفة المواطن.

وعبّر العديد من المواطنين عن غضبهم من إهمال السائق متسائلين: إلى متى يتساهل بعض سائقي الباصات بعدم التأكد من دخول الطالبات لمنازلهم بعد إيصالهن؟

وتصدر وسم وفاة ليان مبارك موقع تويتر اليوم فيما، أقيمت الصلاة على ليان مبارك عصر اليوم في جامع الأمير فهد بالحاير ودفنت في مقبرة المنصورة.