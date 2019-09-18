بالفيديو: السماء تمطر ألعاباً في مباراة لكرة القدم بهولندا

المصدر: البيان الإلكتروني

في لفتة إنسانية رائعة، وخلال إحدى مباريات كرة القدم التي جمعت فريقي فاينورد وإكسلسيور في الدوري الهولندي، ألقى الجمهور الذين حضروا اللقاء مجموعة كبيرة من الألعاب والدمى على الأطفال الجالسين في الطابق السفلي الذي تم تخصيصه لأطفال مرضى مستشفى روتردام.

شاهدوا فرحة الأطفال بهذه المبادرة الإنسانية الجميلة.