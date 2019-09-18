بالفيديو: السماء تمطر ألعاباً في مباراة لكرة القدم بهولندا

في لفتة إنسانية رائعة، وخلال إحدى مباريات كرة القدم التي جمعت فريقي فاينورد وإكسلسيور في الدوري الهولندي، ألقى الجمهور الذين حضروا اللقاء مجموعة كبيرة من الألعاب والدمى على الأطفال الجالسين في الطابق السفلي الذي تم تخصيصه لأطفال مرضى مستشفى روتردام.
شاهدوا فرحة الأطفال بهذه المبادرة الإنسانية الجميلة.
في مبادرة إنسانية رائعة.. #السماء تمطر ألعاباً على #الأطفال المرضى في إحدى مباريات #الدوري_الهولنديhttps://t.co/LxfxuXhwuw#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/J23N9xegis— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 18, 2019