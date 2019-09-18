بالفيديو طفل روسي "مبتور القدمين" .. يتزلج كالمحترفين

المصدر: ترجمة-سلوى الحاج

انتشر فيديو لطفل روسي " 11 عاماً" مبتور القدمين يتزلج بطريقة احترافية أذهلت رواد وسائل التواصل الإجتماعي مقلداً المتزلج الروسي "توني هوك" المشهور على موقع يوتيوب.

وبتر الأطباء في روسيا ساقي مكسيم أبراموف حينما كان يبلغ 6 أشهر في عام 2011 بعد إصابته في حريق. وقد تبنته فيما بعد عائلة من بطرسبرج.

وارتفع عدد متابعي "أبراموف" على إنستغرام بعد أن أعاد هوك نشر الفيديو، واصفاً إياه بأنه "متزلجه المفضل الجديد". وحصل أيضاً "أبراموف" على دعم من الصحفي الروسي الشهير والمدون في يوتيوب "يوري دود".

وازدحمت مئات التعليقات الإيجابية والداعمة على صفحة "ابراموف" من رواد التواصل الإجتماعي. ورد عليهم : "شكراً جزيلاً لجميع أصدقائي الجدد على هذه التعليقات اللطيفة، سأحاول أن أسعدكم بمقاطع فيديو وصور رائعة".