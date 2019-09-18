فندق المستقبل ينتج طاقة تفوق استهلاكه

المصدر: دبي-وائل الخطيب

في الدائرة القطبية الشمالية، تقوم شركة صنوتا النرويجية المستقبلية بتصميم أول فندق إيجابي للطاقة في العالم. حيث سيولد فندق "سفارت" المقرر افتتاحه على مضيق أسفل نهر سفارتسين الجليدي في عام 2021 -طاقة شمسية أكثر مما يستخدم من خلال الخلايا الكهروضوئية، بالإضافة إلى ما يكفي لتغطية بنائه. وسيستخدم المبنى الدائري المذهل طاقة أقل بنسبة 85% من الفنادق المعاصرة المشابه.



يقول كريستيان إدواردز ، المهندس المعماري في صنوتا ،"في المستقبل ، يجب أن تكون الفنادق ذات الطاقة الصفرية هي الحد الأدنى المطلق". وفي العاصمة الدنماركية، ستصبح فيلا كوبنهاغن التي ستفتتح قريبًا فندقًا متماشية مع أهداف التنمية المستدامة، مما يعني التزامها بأهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة.



هذا متوقع من الدنمارك، وليس من لاس فيغاس. ففي أغسطس الماضي، استحوذ فندق والدورف أستوريا على فندق ماندارين أورينتال المتطور في المدينة الذي وضعه مكانته كحائز على المعيار الذهبي وفق متطلبات شهادة القيادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي «ليد» كواحد من أكثر الفنادق خضرة في القطاع - على الرغم من المنافسة من إم جي إم ريزورتس ، التي ستعمل مزرعتها الشمسية على تشغيل مجموعة فنادقها بالكامل في سين سيتي.