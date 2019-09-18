فيل شجاع ينقذ فتى صغيراً من الغرق يلقى إعجاب الملايين

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت صحيفة "إنديا توداي" الهندية تقريراً حول مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم عبر الإنترنت، يظهر أن فيلا صغيرا لديه "أخلاقا" تشبه البشر.

ويظهر في المقطع الفيل، وهو يلمح فتى يبدو وكأنه يغرق، لينطلق كالسهم داخل الماء، باتجاه الشاب الذي كان يبدو أنه يغرق وجرفه تيار النهر.

​ويبدو في المقطع أن الفتى لم يكن يغرق، وسبح حتى اقترب من ضفة الشاطئ، لكن الفيل كان قد انطلق في طريقه وبالفعل وصل إلى الفتى، ورفعه عن الماء بخرطومه.

ورغم أن الفتى كان خائفا في البداية، ظنا منه أن الفيل سيهاجمه، لكن عندما أدرك نية الحيوان الضخم استمتع بحمله له وقال له: "شكرا".

ونشر مصور مقطع الفيديو، في تعليقه عليها: "قلبي كاد ينفطر، هذا الفيل الصغير ظن أن الفتى يغرق وهرع لإنقاذه، نحن لا نستحق تلك الكائنات الرقيقة الحنونة".

​وبحسب سكاي نيوز حصد مقطع الفيديو الخاص بالفيل الصغير على أكثر من 6.5 ملايين مشاهدة في 3 أيام فقط.

وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، مشيرين إلى أن الفيلة لديها تعاطف وتفهم أكبر بكثير من البشر.

وكتب أحد المستخدمين "هذا أمر محزن، عندما تظهر الحيوانات في كثير من الأحيان المزيد من الحب والرحمة للبشرية، أكثر مما نحن نفكر به مع بعضنا البعض، ومعهم أيضا".

فيل شجاع ينقذ فتى صغيراً من الغرق يلقى إعجاب الملايينhttps://t.co/QLNsHHThNg#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/FfkIEsmMHu — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 17, 2019