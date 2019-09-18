43 دولة في ملتقى الشارقة الدولي للراوي

أوضح الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، أن 43 دولة عربية وأجنبية، تشارك في فعاليات النسخة التاسعة عشرة من ملتقى الشارقة الدولي للراوي، حيث تحدث عن ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمه المعهد صباح أمس، في مقره بالمدينة الجامعية.

موضحاً ان برامج الملتقى تنطلق في نسخته الجديدة في 24 سبتمبر الجاري، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، في مركز إكسبو الشارقة، وتحل جمهورية إيطاليا ضيف شرف على الملتقى الذي يتخذ من «ألف ليلة وليلة» شعاراً له.

ولفت المسلم إلى أنه يتضمن الحدث العديد من الإضافات النوعية المتميّزة التي تضاف إلى رصيده، سواء ما تعلّق منها بالورش التدريبية الاستباقية التي انطلقت قبل عدة أيام وتستمر حتى نهاية فعاليات الملتقى، أو بالتنوع الهائل في برنامجه، الذي يتضمن مقاهي ثقافية، وندوات علمية، وحلقة شبابية.

ضيف شرف

وقال المسلم، رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى: «تأتي الدورة الجديدة من الملتقى تحتَ شعارِ «ألف ليلة وليلة»، في الفترة من 24ـ26 سبتمبر 2019، اتساقاً مع المشروع الثقافي المستنير لسمو حاكم الشارقة الرامي إلى إحياء التراث العربي من خلال العودة إلى سحر الليالي العربية التي أبهرت العالم وألهبت حماس المبدعين من شتى الثقافات وحدتهم إلى النسج على منوال حكاياتها، وتحل جمهورية إيطاليا ضيف الشرف على الملتقى في هذه الدورة وبالذات من مدينة سردينيا ممثلةً في DR.ROBERTA IDE MUSCAS، الشخصية الفخرية المكرّمة هذا العام، تقديراً لإسهاماتها العلمية والمعرفية، وخاصة في مجال الحكايات الشعبية».

تنوع وإبداع

من جانبها، أوضحت عائشة الحصان الشامسي، المنسق العام لملتقى الشارقة الدولي للراوي، أن الملتقى يتميّز بالتنوع والإبداع، وفيه الكثير من الجديد والإضافات، بدءاً بالورش الاستباقية لكتابة الفصل الأخير من كتاب «ألف ليلة وليلة»، شعار هذا العام، والذي يعد من الروائع الأدبية العالمية التي أنتجتها الثقافة العربية بتواصلها مع التراث الإنساني، وتزامناً مع إعلان الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019، إضافة إلى الورش التي تستهدف الأطفال، والتي انبثقت أسماؤها من الكتاب مثل: المصباح المضيء والبلورة السحرية، ومجوهرات الأميرة ياسمينة.