جائزة «راشد بن حمد الشرقي للإبداع» تباشر لقاءاتها التعريفية

المصدر: الفجيرة - البيان

أطلقت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام أولى لقاءاتها التعريفيّة بجائزة «راشد بن حمد الشرقي للإبداع» في دورتها الثانية للعام 2020 من داخل الدولة، لتكون جامعة الإمارات الوجهة الأولى للتعريف بالجائزة التي خصصت للمبدعين العرب لدعم مواهبهم الأدبية والنقدية العربية، ونشر النتاج الأدبي العربي والدراسات النقدية والبحوث التاريخية للمبدعين العرب في العالم.

والجائزة، التي أطلقت بمبادرة كريمة من سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، تستهدف الروائيين العرب بمختلف الأعمار في حقل الرواية، وذلك ضمن ثلاث فئات، هي: الرواية العربية/‏‏ كبار والرواية العربية/‏‏ شباب دون سن الأربعين والرواية الإماراتية لجميع الأعمار.

كما تستهدف جائزة «راشد بن حمد الشرقي للإبداع» المبدعين العرب بمختلف الأعمار في حقل الدراسات النقدية والبحوث التاريخية، والشباب دون سن الأربعين حصرياً في حقول (القصة القصيرة، النص المسرحي، الشعر، أدب الأطفال)، على أن تكون الأعمال باللغة العربية الفصحى.

وقدمت حصة الفلاسي مدير الجائزة شرحاً شاملاً خلال الجلسة التعريفية التي حضرتها الهيئة الإدارية والطلابية للجامعة.

وتلا الجلسة التعريفية لجائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع، جلسة نقاشية مع الحضور للرد على استفساراتهم المتعلقة بأبرز الاشتراطات للمشاركة في الجائزة وما تشتمل عليه من محاور ومضامين هدفها الأساسي إثراء الحركة الإبداعية في دولة الإمارات والعالم العربي بوجه عام.