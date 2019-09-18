«مقهى النشر الإبداعي».. لقاءات على منصة المستثمرين الشباب

المصدر: الشارقة - البيان

احتفاءً بلقب «الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019»، انطلق أمس للمرة الأولى في إمارة الشارقة، «مقهى النشر الإبداعي»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من 17 وحتى 22 سبتمبر الجاري، في مقر مدينة الشارقة للنشر، بمشاركة نخبة من دور النشر المتخصصة، ومؤسسات ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وجاء افتتاح الحدث بحضور كل من أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وحمد المحمود مدير مؤسسة رواد، وسالم عمر سالم، مدير مدينة الشارقة للنشر، وبدر محمد المنسق العام لمقهى النشر الإبداعي.

فرص استثمارية

ويشارك في الحدث، عددٌ من دور النشر المتخصصة، وأبرزها: دار كتّاب، وبيت الكتب، ومكتبات الشارقة، ومداد، وملهمون، وشراع للنشر، كما يقام بمشاركة نخبة من الجهات الداعمة التي تشمل كلاً من مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية - رواد.

وتهدف هيئة الشارقة للكتاب من خلال هذا الحدث، إلى خلق فرص استثمارية لمدينة الشارقة للنشر، وزيادة فرص رواد الأعمال العاملين في مجال النشر، والتسويق، وإدارة المكتبات، وعرض قصص النجاح للكتب الناجحة، فضلاً عن تشجيع فئة الشباب على البدء بالمشاريع الصغيرة.

فعاليات انطلقت فعاليات المعرض بجلسة صباحية نظمتها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، بعنوان «رواد في المجتمع» سلطت الضوء على واقع المشاريع الشبابية الريادية وسبل دعمها وتمكينها، حيث استعرضت «رواد» الخدمات التي تقدمها لدعم هذا التوجه، خلال تقديم حزمة من التسهيلات التمويلية، والمصرفية، إلى جانب الإعفاءات من الرسوم الحكومية، فضلاً عن تقديم الدورات التدريبية، والاستشارات المجانية.

وقال أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب: تأتي فعاليات (مقهى النشر الإبداعي) انطلاقاً من إيمان هيئة الشارقة للكتاب بأهمية الشباب في مسيرة النهضة الثقافية التي تقودها الشارقة ودولة الإمارات، وتأكيداً على دورهم في الارتقاء بصناعة النشر المحلي والعربي.

حيث تتبنى الهيئة تطلعاتهم في الوقت الذي تبذل مدينة الشارقة للنشر مختلف الجهود للكشف عن إمكانات سوق النشر المحلي، وجدوى الاستثمار فيه.

خدمات

تتطلع مدينة الشارقة للنشر خلال الحدث إلى إطلاع الزوار على الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لرواد الأعمال المهتمين بمجال صناعة الكتاب، وفتح آفاق جديدة لدور النشر.