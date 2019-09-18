اليوم الوطني السعودي في دبي.. بهجة واعتزاز

المصدر: دبي - البيان

تستعد وجهات مميزة عدة في دبي للاحتفال باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية، الذي يصادف الاثنين 23 سبتمبر الجاري، 2019.

ويقدم «دبي مول» و«وسط مدينة دبي»، عبر شراكة مع «دائرة السياحة والتسويق التجاري (دبي للسياحة)»، سلسلة مميزة من الأنشطة الاحتفالية بالمناسبة العزيزة، حيث سيبهج «دبي مول» زواره بسلسلة من العروض الموسيقية التي يقدمها فنانون سعوديون من 21 إلى 22 سبتمبر، بمشاركة النجوم فؤاد عبدالواحد، إسماعيل مبارك ورامي عبدالله.

وستقام فعاليات موسيقية أخرى في مختلف أرجاء «وسط مدينة دبي» يومي 21 و22 سبتمبر، وداخل «دبي مول» من 19 إلى 21 سبتمبر.

أما في 23 سبتمبر ( يوم الاحتفاء باليوم الوطني للممكلة)، فسيحتفل «برج خليفة» بالمناسبة عبر عرض خاص لعلم المملكة العربية السعودية على واجهته، بالتزامن مع عرض رسائل التهنئة من المواطنين السعوديين، والفعاليات الاحتفالية الأخرى في «برج بارك».

كما يمكن للأشقاء السعوديين الاستفادة من مزايا وعروض حصرية في هذه المناسبة، تتضمّن خصماً بنسبة 20% على التذكرة الاقتصادية في «كيدزانيا» في كل من دبي وأبوظبي؛ وخصم بنسبة 20% على جميع تذاكر الحضانة المائية في «دبي أكواريوم والحديقة المائية».

وبإمكانهم أيضاً الاستفادة من خصم بنسبة 20% على عروض التزلج العامة في «حلبة دبي للتزلج»، وخصم 20% على تذاكر «ستاندرد» في أي من وجهات «ريل سينما» في دبي. وبالإضافة إلى ذلك، سيحصل الأشقاء السعوديون على خصم بنسبة 20% على بطاقات «سوبر سفن» في مجمّع VPark «فيرتشوال رياليتي بارك» لألعاب الواقع الافتراضي والمعزز، والاستمتاع بألعاب كثيرة. ويسري العرض من 19 إلى 23 سبتمبر.

«ذي بوينت»

كما يدشن «ذي بوينت نخلة جميرا»، الواجهة البحرية للمطاعم الأحدث في دبي احتفالاته باليوم الوطني السعودي الـ89 بالعديد من الفعاليات المميزة التي تضم عروضاً للألعاب النارية وتخفيضات كبيرة على المأكولات والمشروبات ومواصلات التنقل وأنشطة ترفيهية للأطفال وغيرها الكثير.

ويمكن للزوار الانطلاق باحتفالهم باليوم الوطني السعودي في ذي بوينت بالتمتع بخصم نسبته 20% عند التنقل بسيارات كريم واستخدام الرمز الترويجي: (ThePointe) قبل تدليل أنفسهم بتناول أشهى الأطباق والاستفادة من الخصومات الرائعة عليها في عدد من المطاعم المختارة في واجهة تناول الطعام والترفيه البحرية الفريدة من نوعها.

وتتواصل الاحتفالات المبهجة المصحوبة بعروض الألعاب النارية المذهلة التي تنطلق الساعة 8:30 يوم 23 سبتمبر، على مدى أربعة أيام.

فعاليات الأطفال

ينضم ركن الألعاب تشيكي مونكيز للاحتفال باليوم الوطني السعودي، من خلال عرضه الخاص الذي يشمل الدخول إلى منطقة الألعاب لمدة ساعتين ووجبة أطفال وورشة عمل لتلوين الأعلام وجلسات تلوين الوجوه وفقرة رقص مع ميمي وجوجو، مقابل 99 درهماً (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

فرق سعودية

يحتضن دبي مول في برامجه المخصصة لهذه المناسبة، باقة فعاليات ثرية وشيقة، وذلك في أجواء مميزة تناسب جميع أفراد الأسرة، وتتضمن أيضاً حضور عدد من الفرق السعودية التراثية التي ستقدم عروضها ضمنه بين الساعة 7 مساءً و10 ليلاً يومي 19 و20 سبتمبر.