اتفاقية لتوثيق دورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح

المصدر: الشارقة - البيان

وقع الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله، ورئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي الدكتور سامح مهران، اتفاقية لتوثيق كافة دورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، أمس، في مقر المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، وتنفيذاً للاستراتيجية العربية للتنمية المسرحية التي أعدتها الهيئة العربية للمسرح، بمساهمة المبدعين المسرحيين العرب سنة 2012.

وتأتي الاتفاقية في سياق الجهود التي تبذلها الهيئة في شتى مجالات تطوير المسرح العربي وتنميته.