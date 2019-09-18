«إكسبوجر» 2019.. أربعة أيام حافلة بقصص الصور وفنونها

المصدر: الشارقة - البيان

يستضيف المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي «إكسبوجر» 2019، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، نخبة من أبرز المصورين المحليين والعالميين، وذلك ضمن فعاليات دورته الرابعة التي تنظم في الفترة بين 19 و22 سبتمبر الجاري في الشارقة.

ويتيح المهرجان لمحترفي فن التصوير الفوتوغرافي، وطلبة الإعلام والتصوير، وعشاق الفنون البصرية، الفرصة للتعرف على حياة 53 مصوراً بما يشمل رحلاتهم الفريدة، وقصص نجاحهم، وأعمالهم الرائدة ضمن معارضهم الشخصية، وكلماتهم الملهمة ضمن ورش العمل والندوات الحوارية في هذا الحدث الثقافي الذي يحتفي بفنون التصوير على مدى أربعة أيام.

وتركز دورة هذا العام من المهرجان على أربعة محاور رئيسة هي «صوّر روعة المغامرة»، و«صوّر عمق المشاعر»، و«صوّر سحر الفن»، و«صوّر واقع الحياة»، كما تنظم ضمن هذه المحاور المعارض الداخلية والخارجية والفردية والجماعية والندوات الحوارية وغيرها من الأنشطة والفعاليات، والتي تتناول عدداً من المواضيع مثل البيئة والحياة الطبيعية، والحروب.