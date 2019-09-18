البريطانية لورا بارنيت في ضيافة «الإمارات للآداب» 15 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

تستضيف مؤسسة الإمارات للآداب، الكاتبة البريطانية لورا بارنيت، مؤلفة الأعمال الشهيرة، التي تتصدر قوائم بيع الكتب، مثل «نسخنا المتعددة»، و«النجاح العظيم» التي تُعد من ألمع كتّاب المملكة المتحدة المعاصرين، في أمسية خاصة ضمن الفعاليات الأدبية التي تنظمها مؤسسة الإمارات للآداب على مدار العام في دبي، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر في تمام الساعة 7 مساءً في قاعة فضاء الإبداع، في فندق كراون بلازا- دبي فستيفال سيتي.

وستتحدث في جلستها التي يتاح للجميع الانضمام إليها برسوم رمزية (قيمة التذكرة 35 درهماً)، عن رواياتها الشهيرة وتجربتها في الكتابة، ورؤيتها للأدب ودوره في حياتنا المعاصرة.

نشرت لورا روايتها الأولى «نسخنا المتعددة» عام 2015، وقد كتب لها النجاح الكبير وتصدرت قوائم الكتب، وحازت جائزة نادي ريتشارد وجودي للكتاب، ورواية الشهر لكتب واترستونز، وقد تم اختيارها للتحول لعمل متلفز من قبل أفلام «تريدمارك».

الرواية الثانية

ونشرت روايتها الثانية، بعنوان «النجاح العظيم»، في عام 2017، وحظيت بإشادة واسعة، ووصفت مجلة «ستايلست» بالقصة الساحرة المدهشة. عملت لورا مع المغنية الشهيرة وكاتبة الأغاني، كاثرين ويليامز، لاختيار الأغاني من رواية «النجاح العظيم»، وتعكف بارنيت الآن على إنجاز روايتها الثالثة.

تُدرّس بارنيت في لندن لدى كلية الكتابة الإبداعية التابعة للوكالة الأدبية البريطانية العريقة، «كرتيس براون» في لندن، ولدى جامعة مانشستر متروبوليتان، وسوف تقدم، أثناء وجودها في دبي، دورتين للكتابة الإبداعية بالتعاون مع «كرتيس براون للكتابة الإبداعية»، ومؤسسة الإمارات للآداب. دورة للمبتدئين، (11-13 أكتوبر)، ستمكن الكتّاب الواعدين من إطلاق العنان لإبداعاتهم وتوظيف إلهامهم وطاقاتهم الإبداعية في أعمال خلاقة، ودورة الكتابة المتقدمة، (17-19 أكتوبر)، المخصصة للكتّاب المتمرسين، الذين يكتبون الرواية والقصة القصيرة، ويرغبون في تطوير خبرتهم لمستويات نوعية.