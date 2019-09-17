يهزم السرطان مرتين ويفوز بـ “4.6" مليون دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

يملك رجل من ولاية أوريغون الأميركية حظاً لا مثيل له، وذلك بعد أن نجح في هزيمة السرطان مرتين، ثم فاز بجائزة يانصيب قيمتها 4.6 مليون دولار، بحسب ما نشرت سكاي نيوز

وقال موقع "سي إن إن" إن ستو ماكدونالد يشتري تذاكر اليانصيب الخاصة بولاية أوريغون كل أسبوع، مضيفا: "في كل مرة تطلب منه زوجته أن يشتري التذكرة المحظوظة".

لكن في الأسبوع الذي لم تطلب منه زوجته شيئا (7 سبتمبر)، حالف الحظ ماكدونالد وفاز بجائزة قيمتها 4.6 مليون دولار.

وذكر ماكدونالد، في بيان: "أنا رجل محظوظ جدا، هزمت السرطان مرتين وها أنا اليوم، أفوز بجائزة اليانصيب".

وبعد خصم الضرائب، إستفاد ماكدونالد من نحو 1.5 مليون دولار، كما أنه منح 46 ألف دولار للمقهى، الذي يشتري منها أسبوعيا التذاكر، كـ"مكافأة".