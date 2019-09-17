صياد نرويجي يصطاد "مخلوقاً" غريباً ويأكله!

المصدر: البيان الإلكتروني

رحلة الصيد التي قام بها لوندهل، وهو صياد سمك نرويجي محترف في الشمال الأوروبي، لم تكن عاديةً أبداً، فقد أبحر ليصطاد سمك الهلبوت الأزرق قبالة ساحل جزيرة أندويا في النرويج، فاصطاد مخلوقاً غريباً بعيون منتفخة تجعله يبدو وكأنه لا ينتمي إلى هذا العالم.

وقال لوندهيل لصحيفة (ذا صن): "كنا نبحث عن سمك الهلبوت، وهو نوع نادر جداً يتواجد على بعد حوالي 5 أميال من الشاطئ، وكان لدي أربعة خطافات في سنارة واحدة، وفجأة شعرت بشيء كبير في نهاية السنارة"، ويشير إلى أن الأمر استغرق منه حوالي 30 دقيقة لإخراج المخلوق إلى سطح القارب لأنه كان بعمق يزيد عن 2600 قدماً.

وأوضح أن السمكة الغريبة لم تكن الوحيدة التي اصطادها في ذلك اليوم، مضيفاً: "كان هناك سمك الهلبوت على اثنتين من السنانير، وكنت سعيداً جداً بذلك، ثم رأيت أنه كان هناك شيء آخر. كان مذهلاً جداً. أعتقد أنني لم أر أبداً أي شيء مثل ذلك من قبل. بدا الأمر غريباً، يشبه الديناصورات قليلاً. لم أكن أعرف ما كان عليه ولكن زميلي عرفه".

وتنتمي السمكة التي اصطادها إلى فصيلة "السمكة الفأر"، والتي تنتمي بدورها إلى عائلة أسماك القرش التي يعود تاريخها إلى 300 مليون سنة، وهي تعيش في المياه العميقة. ومن النادر جداً العثور عليها.

وأضاف لوندهيل: "نظراً للتغير الشديد في الضغط، لم تنج هذه السمكة فماتت بعد إخراجها مباشرة، ولم أرغب برميها، لذلك أخذتها إلى المنزل وقليتها على الرغم من مظهرها القبيح، ولكن المفاجأة أن طعمها كان لذيذاً للغاية، إنه يشبه إلى حد ما سمك القد ولكنه ألذ".