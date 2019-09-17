تجاهل ألم أسنانه سنة فنخر الورم عظم فكه

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ظلّ شاب في الخامسة عشرة من عمره من مدينة هانغزو الصينية يتفادى أطباء الأسنان لأكثر من عام، بالرغم من ألمه الشديد ليتبين لاحقاً أن سبب المعاناة ناجم عن ورم في الفك ترك حفرةً كبيرة فيه.

ومع تزايد حدّة الألم، وفقاً لما ذكر موقع "آسيا وان"، قرر أقرباء الشاب الذي لم يتم الكشف عن اسمه، أخذه للمستشفى، حيث أظهرت صور الأشعة المقطعية وجود ما يعرف بالورم الأرومي المينائي الذي كان يسبب ألم الأسنان، وهو ورم حميد أصاب فكه السفلي. إلا أن تلكؤ الشاب عن زيارة الطبيب أسفر عن ظهور عدة إصابات في العظام أبرزها حفرة كبيرة في عظمة الفك.

ويأمل أقرباء الشاب أن يتماثل للشفاء التام بعد أن أجريت له عملية جراحية لاستئصال الورم واستعادة شكل الفك المتضرر.