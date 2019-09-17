تشارك بماراثون وهي تدفع أطفالها الثلاثة في عربة خلال 3 ساعات

المصدر: دبي-البيان

اقتربت الأمريكية سينثيا أرنولد من تحطيم رقم قياسي عالمي بموسوعة غينيس في سباق ماراثون شاركت فيه وهي تدفع عربة يجلس فيها أطفالها الثلاثة.

وبحسب "ميرور" البريطانية، فقد تمكنت سينثيا من قطع السباق خلال ما يزيد قليلاً عن 3 ساعات على الرغم من الحمولة التي كانت تدفعها والمكونة من 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين بين 6 و4 أعوام وعام، إلى جانب عربة، وهو ما يقدر بنحو 185 رطلاً.

وأنهت الأم البالغة من العمر 35 عامًا الماراثون في 3 ساعات و 11 دقيقة، وتشير مجلة صحة المرأة إلى أن الإنجاز الذي حققته الأم يعني تحطيمها الرقم القياسي بموسوعة غينيس العالمية بشكل غير رسمي، وذلك بأسرع جولة ماراثون أثناء دفع "عربة ثلاثية"، علماً بأن أرنولد قد واجهت تحدياً مزدوجاً تمثل بإنهاء سباق 26.2 ميل في أقل من 4 ساعات و6 دقائق عبر دفع أطفالها.

يقال إن أرنولد تدربت على السباق خلال فصل الشتاء الماضي وذلك في ممرات بمسافة 20 ميل.