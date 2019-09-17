إعدام سوري قتل والده بمطرقة في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

نفذت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، حكم الإعدام بحق شخص سوري ، قتل وألده في السعودية بمطرقة ثم حاول إخفاء جريمته بحرق الجثة.

وبحسب صحيفة " عكاظ " فقد أصدرت وزارة الداخلية السعودية أمس (الاثنين) بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، بحق عبد حسن جاسم عميان (سوري الجنسية) لإقدامه على قتل والده وذلك بضربه بمطرقة على رأسه عدة مرات وخنقه ما أدى إلى وفاته، ومحاولة إخفاء جريمته بسكب البنزين على جسده وإشعال النار فيه.

وكانت سلطات الأمن ألقت القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولكونه قتل والده عمداً وعدواناً وعلى صورة شنيعة فقد تم الحُكم عليه بالقتل تعزيراً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.