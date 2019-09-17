الفنانة دينا عبد الله تتعرض لحادث

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرضت الفنانة دينا عبد الله، لحادث سير، وتلقت الإسعافات الأولية داخل سيارة الإسعاف التي هرعت إلى موقع الحادث.

وأفادت مصادر بحسب صحيفة الفجر، بأن حالتها مستقرة، فيما تم نقل والدتها إلى إحدى مستشفيات المهندسين لتلقي العلاج.

وتتواجد الفنانة الآن داخل قسم شرطة كرداسة لتحرير محضر حول الحادث.

دينا عبدالله من مواليد القاهرة، دخلت المجال الفني في عام 1970 ومازالت مستمرة فيه، وهي شقيقة الممثلة والإعلامية إيناس عبد الله. حاصله على ليسانس الآداب جامعه القاهرة قسم فرنسي 1987.



أهم أعمالها

نادي القلوب الجريحة مسلسل 2007

مرات جوزى مسلسل 2005

جوازة ناقصاها شاهد تمثيلية 1995

ليالي الحلمية (ج5) مسلسل 1995

عفوا وظيفة مسلسل 1995

غلط البنات فيلم 1994

ابرياء في المصيده مسلسل 1993

في قلب الليل مسلسل 1992