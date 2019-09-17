معركة على طائرة هندية بين سرب نحل وموظفي الشركة

المصدر: البيان الإلكتروني

عندما بدأت محاولات الطيران تداعب مخيلة البشر كانت الطيور مصدر الإلهام والمعلم الأول الذي استقى الإنسان منه أبجديات الطيران.

لكن الطيور قد تشكل في بعض الأحيان عائقاً كبيراً للطائرات وقد تؤدي إلى نتائج ربما لاتحمد عقباها.

فهذا سرب من النحل حجب الرؤية على نافذة قمرة القيادة بمقدمة طائرة تابعة لشركة Air India الهندية لعدة ساعات ما أدى لتأخر رحلة طيران بعد أن اكتشف الطاقم الأمر.

وهاجمت الحشرات في معركة طاحنة الموظفين الأرضيين الذين حاولوا إزالتها لتتمكن رحلة كولكاتا- أغارتالا، التي تقل 136 راكبا، من الانطلاق يوم الأحد 15 سبتمبر.

وفي البداية، حاول عمال الخطوط الجوية إزالة حشرات النحل باستخدام ماسحات الزجاج الأمامي للطائرة، ولكن في النهاية اضطروا للجوء إلى الطريقة المجربة والموثوقة من خلال توجيه خرطوم مياه نحوها، بمساعدة بسيطة من إدارة إطفاء المطار.

وفي حديثه مع AFP، قال المسؤول في المطار، كوشيك بهاتشاريا: "لقد نُشرت الخراطيم لرش المياه والتخلص من النحل، حيث أُزيل السرب بعد زهاء ساعة من ذلك" بحسب روسيا اليوم.

ولاحظ الطيارون وجود النحل أثناء التحرك على مدرج الإقلاع، وأفيد بأنهم أوقفوا الطائرة لتجنب أي ضرر محتمل للمحركات. وكانت الطائرة قد تأخرت أصلا قبل اكتشاف النحل.

وأجبرت طيور النورس بالامس الشهر الرماضي طائرة ركاب روسية على الهبوط اضطراريا في حقل ذرة قرب العاصمة موسكو بعد وقت قصير من إقلاعها بعدما دخلت طيور في محركي الطائرة.

وقامت السلطات الروسية باجلاء ركاب طائرة من طراز إيرباص 321 تابعة لشركة أورال للخطوط الجوية، بواسطة سلالم منفوخة بالهواء، وتم نقل بعضهم للمستشفى فيما ذهب الباقون إلى المطار.

وقالت وزارة الصحة إن 23 شخصا تعرضوا لإصابات لكن لم يمت أحد عندما هبطت الطائرة التابعة لشركة أورال للخطوط الجوية وهي من طراز إيرباص 321 في حقل جنوب شرقي موسكو روسيا اليوم.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن سيرغي سكوراتوف المدير العام لشركة أورال قوله "كان هناك هبوط اضطراري في جوكوفسكي، دخلت الطيور في كلا المحركين، توقف المحركان واضطر الطاقم للهبوط".

وأشادت وسائل الاعلام المحلية ببراعة قائد الطائرة ومساعده بعدما تمكنا من الهبوط ببراعة وتجنبا حدوث كارثة جوية.