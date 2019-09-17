معرض الهوايات والمقتنيات 9 - 14 ديسمبر

المصدر: دبي- البيان

عقدت لجنة معرض الهوايات والمقتنيات الدورة الثانية، في ندوة الثقافة والعلوم بدبي اجتماعها الثاني، بحضور بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، ونخبة من المشاركين، حيث تقرر افتتاح الدورة الثانية للمعرض في الفترة من 9 - 14 ديسمبر 20019.

ويعد معرض المقتنيات، فرصة لهواة التذكارات القديمة، للاطلاع على نماذج مختلفة من تلك المقتنيات الغريبة والنادرة، التي تعكس تجارب وتاريخ أصحابها، وقد عقدت الدورة الأولى من المعرض في مقر الندوة عام 2018، ولاقت إقبالاً واستحساناً من قبل الزائرين.

ويضم المعرض في هذه الدورة مقتنيات نادرة من الأوسمة والجوازات والحلي والمجوهرات وورق اللعب وساعات الحائط والمسابيح وآلات التصوير (الكاميرات) وعملات الإمارات الورقية والكشتبانات وبطاقات (بوست كارد) والكتب والمكتبات والتاريخ البريدي للإمارات والملاعق الفضية والخناجر الإماراتية وألعاب كيندر وعبوات المشروبات الغازية، وميداليات معدنية تذكارية والهواتف، ومجموعة عملات برايل للمكفوفين... وغيرها من النوادر.