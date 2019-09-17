«مهرجان يوزدوم» يحتفي بموسيقى منطقة بحر البلطيق

المصدر: برلين - د ب أ

تقيم جزيرة يوزدوم الواقعة في بحر البلطيق الشهيرة بشواطئها وحدائقها الطبيعية، مهرجاناً سنوياً للموسيقى الكلاسيكية أواخر الشهر الجاري وحتى منتصف الشهر المقبل تقريباً.

تأسس مهرجان يوزدوم السنوي عام 1994 وهو مخصص للموسيقى من مختلف أنحاء منطقة بحر البلطيق، حيث تقام الحفلات الموسيقية في كنائس وقصور وفيلات وفنادق وصالات عرض في مختلف أنحاء الجزيرة.

ويركز المهرجان سنوياً على موسيقى إحدى الدول المطلة على بحر البلطيق. وحتى الآن اشتملت هذه الدول على روسيا وبولندا ودول البلطيق وفنلندا والسويد والنرويج والدنمارك.

وينصب مهرجان العام الجاري على الموسيقى الألمانية. ويقدم الحفل الافتتاحي، الذي يقوده المايسترو الإستوني كريستيان يارفي، موسيقى باخ وهاندل.

يقام المهرجان هذا العام بدءاً من الجمعة 21 سبتمبر ويستمر حتى 12 أكتوبر.