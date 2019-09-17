حرف وعروض وقراءات ضمن برنامج «421»

المصدر: أبوظبي- البيان

كشف «معرض421» عن برنامجه الخاص بشهر سبتمبر، الذي يقدم ورش عمل ودورات قصيرة وجلسات حوارية، وعروضاً سينمائية، تهدف إلى تعزيز تفاعل الجمهور مع المشهد الإبداعي المتنوع، وتشجيع الحوار الثقافي حول السرديات الإقليمية.

دورة قصيرة

يعتزم «معرض421» إطلاق دورة قصيرة اليوم، وتمتد ستة أسابيع حول فن التطريز الفلسطيني تحت إشراف الفنانة جوانا بركات، التي ستُطلع المشاركين على السياق الثقافي والتاريخي لفن التطريز الفلسطيني، ومراحل تطوره خلال الستين عاماً الماضية.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت المقبلين، وبالتعاون مع «جلف فوتو بلس»، سيقدم المعرض ورشة عمل بعنوان «التصوير الفوتوغرافي المستوى 1»، وسيتعلم المشاركون من خلال الورشة تقنيات التصوير دون استخدام الضبط التلقائي، وإتقان المعايير الأساسية لفن التصوير الفوتوغرافي. وسيستضيف المعرض كذلك ورشة عمل حول تعليم أساسيات الطباعة، خلال الشهر الجاري، يتعرف خلالهما المشاركون على عالم الطباعة تحت إشراف الفنانة الإماراتية سلامة نصيب.

الخط العربي

وستنطلق دورة قصيرة حول الخط العربي خلال عطلتي نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد 21 و22 ويومي 28 و29 سبتمبر، سيتعرف الجمهور على لمحة تاريخية عن أنماط الخط العربي العريقة قبل تعلّم تقنيات تطبيقه العملية. بالإضافة إلى ذلك، ستتمحور ورشة عمل «مفقود وتائه: صناعة الفن والنحت التجريبي» يوم 22 سبتمبر حول طرق تحويل المهملات إلى أعمال فنية متميزة.

عرض وقراءة

وللمرة الأولى، سيتعاون «معرض421» مع معهد جوته لعرض الفيلم الوثائقي: «بيلتراتشي: فن التزوير» يوم 25 سبتمبر. ويسلط الفيلم الضوء على حياة المزوّر الألماني ولفغانغ بيلتراتشي، الذي خدع من خلال أعماله الفنية المزيفة مؤسسات فنية عالمية في فترة ما بعد الحرب.

وستشكل جلسات القراءة التي تنطلق مساء يوم 29 سبتمبر منصة مميزة، تتيح لعشاق القراءة استكشاف وتحليل الأعمال الأدبية. وسيتمحور النقاش الذي تستضيفه القيّمة الفنية منيرة الصايغ حول كتابين هما: «رسالة إلى شاعر شاب» للشاعر الألماني راينر ماريا ريلكه، ومجموعة الخواطر الشعرية الساخرة للكاتب الإنجليزي أوسكار وايلد.

افتتاح

انطلق برنامج الخريف في «معرض421» السبت الماضي (14 سبتمبر) مع افتتاح معرضين، الأول هو المجتمع والنقد الفني: منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين الدفعة 6. وسيستمر المعرض حتى يوم 24 نوفمبر، بينما سيتناول المعرض الثاني للفنانة الصاعدة ميثاء عبداللّه تحت اسم «خواء» ويستمر المعرض حتى يوم 13 أكتوبر.