استعراض تجربة «جمعة الماجد» في مكة

المصدر: دبي - البيان

استضاف مجلس «الشريف إبراهيم الهاشمي الأمير» العلمي بمكة المكرمة جمعة الماجد، رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، يرافقه مدير المركز د. محمد كامل، وذلك يوم الجمعة الماضي، حيث عُقد المجلس في مكتبة إبراهيم الهاشمي، وحضره نحو 120 من العلماء وأساتذة الجامعات والمؤلفين والمحققين والأعيان.

وتحدث جمعة الماجد في هذا المجلس عن فكرة تأسيس مركز جمعة الماجد، والأهداف التي يسعى المركز إلى تحقيقها. وتحدث عن المواقف التي مر بها خلال أسفاره المتعددة من أجل البحث عن الكتب والمخطوطات، وعقد الاتفاقيات مع المكتبات والمراكز العالمية من أجل المحافظة على هذا التراث، وإمكانية إتاحته للباحثين والدارسين في كل مكان.