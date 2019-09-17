جولة تعريفية للإعلاميين بدار «تحدي القراءة»

المصدر: دبي- البيان

يقيم تحدي القراءة العربي في العاشرة صباحاً من يوم غد الأربعاء لقاء صحفياً وجولة تعريفية للإعلاميين داخل دار تحدي القراءة العربي.

وذلك للكشف عن إضافات وتحديثات جذرية طارئة على الدورة الرابعة من مبادرة «تحدي القراءة العربي»، المنافسة العربية الأكبر من نوعها لتحقيق تميز ثقافي ومعرفي، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2015 بهدف غرس ثقافة القراءة لدى النشء في العالم العربي، وتحديداً وسط طلبة المدارس، وتنمية شغف المعرفة وحب المطالعة لديهم، وتعزيز علاقتهم بالكتاب خارج أسوار المدرسة.